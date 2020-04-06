中銀航空租賃已租出所有預期於今年交付的飛機

公司截至一季度末的飛機組合共有567架飛機，其中包括323架自有飛機、40架代管飛機及204架已訂購飛機，機隊規模為公司史上最大。自有機隊保持業內最低齡之列，平均機齡為3.4年，而平均剩餘租期則長達8.5年。一季度實現100%的飛機利用率和94%的收款率。

公司首席財務官彭添發指出，一季度融資方面，從貸款和債券市場籌得額外13億美元，並根據公司的全球中期票據計劃按時償還超過9.5億美元的債券；亦將全球中期票據計劃的限額由100億美元增至150億美元，使公司得以靈活繼續使用債務資本市場來滿足未來資金需求及支撐業務增長。公司截至2020年3月31日的可用流動性達36億美元。

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