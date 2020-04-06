【全球攬炒】分析料美國經濟停擺令產出銳減近3成

新冠肺炎疫情持續擴散，美國各州實施封鎖令，餐廳、健身房、戲院及公園等店目前呈歇業狀態。根據穆迪為《華爾街日報》所做的分析結果顯示，美國至少1/4的經濟活動突然陷入停滯。

分析結果指出，過去3周以來，美國已有41州下令關閉部分企業，與大量企業關閉前的3月份首周相比，美國目前單日經濟產出銳減約29%。

由於各州政府強制實施的關閉措施，造成商業活動中斷，經濟學家亦指經濟活動停擺的規模前所未見，但隨着美國陸續各州解除封鎖，加上新增確診病例數目下降，預期經濟產出將在今年夏季或秋季有所回升。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi認為，美國單日經濟產出減少29%的情況，不會持續超過兩個多月，否則美國今年第2季國內生產總值(GDP)按年恐暴跌75%；他認為多數區域將在今年夏季以前解除封鎖，估計第2季GDP按年將下降30%。

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