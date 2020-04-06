【瑞通推介】騰訊380元關爭持　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國3三月非農職位大減70.1萬個，失業率急升至4.4%，增添市場對經濟前景的憂慮，道指上周五(3日)收跌360點或1.6%，報21,052點。

中國人民銀行上周五收市後宣布將對中小銀行定向降準1個百分點，分兩次實施，預計釋放長期資金約4,000億元人民幣。另將金融機構在央行超額存款準備金利率大幅下調37個基點。恒指上周五跌43點或0.1%，報23,236點，低位守23,000點，主板成交回落至不足800億元。周一(6日)早段回升逾200點，高位曾重返23,500點以上，重越20天線。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出約300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,800萬元，反映投資者對後市看法較淡。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22,300至22,399點，而熊證街貨重貨區為收回價23,800至23,899點。

瑞幸咖啡造假稍為影響曾與其達成戰略合作的騰訊控股股價表現，騰訊上周五低開2%於372元，已見全日低位，其後跌幅逐步收窄，以376.4元的全日高位收市，下跌0.9%。周一早段靠穩，曾升抵381元，其後於380元關前爭持，下方支持留意10天線(約374.5元)。上周五有395萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有857萬元淨流出。

美團點評績後急升一日之後，轉趨橫行，上周五收跌1.1%於92.85元，連日受制下移中的50天線(約95.8元)阻力，成交亦縮減。該股周一早段回升約1%，高位升穿94元，上試50天線阻力，而90元關口和10天線(約89.8元)可視為即市支持。上周五有185萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有326萬元淨流出。

比亞迪上周五在成交縮減下收跌1.5%於38.7元，繼續徘徊在10天線(約37.9元)和20天線(約39.1元)之間收市。周一早段大致靠穩，一度重上20天線。集團早前公布初步數據顯示去年純利按年跌42%，經審核去年度業績將於今月21日發布。另豐田汽車與比亞迪設立純電動汽車合資公司。上周五分別有12萬和10萬元淨流入該股好倉和淡倉。

美國就業數據惡化加劇投資者對疫情造成經濟損失的憂慮，資金流入黃金避險，但美元轉強同時限制金價升幅。紐約期金上周五高收0.5%。紫金礦業上周五以近全日高位2.94元收市，連漲兩日，守穩10天和20天線。周一早段好淡爭持，考驗2.9元關。上周五其好倉錄7萬元資金淨流出。

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