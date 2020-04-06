新冠肺炎：華信地產旗下華國酒店6月停運以進行重建

如公司日期為2019年11月22日的2019╱2020年中期報告所披露，由於香港的社會衝突對香港的旅遊業務造成負面影響，集團酒店住宿收入於去年8月及9月期間，相比2018年同期大降超過60%。

自此以後，加上新型冠狀病毒爆發所影響，與去年同期相比，2020年2月的酒店住宿收入進一步下降超過80%。從疫情爆發升級為大流行，加上香港政府加強防疫措施大大減少訪港遊客的數量，預期香港的旅遊業不會在短時間內復甦。

根據集團直接全資附屬公司華國酒店管理(一間主要營運華國酒店)截至2020年2月29日止11個月的未經審核管理帳目，與2019年同期錄得純利320萬港元相比，錄得淨虧損500萬元。暫停華國酒店將予產生的開支總額並不重大。除上述外，董事會認為，暫停運營華國酒店管理將不會對集團的整體營運構成任何重大影響。

在過渡期間，集團計劃進行華國酒店的升級工程，以增加客房數量和商業區域的規模(「修訂計劃」)，以充分利用地積比率，期望在未來幾年為集團增加酒店住宿收入和租金收入，相關的改進和擴建工作的計劃書已獲得屋宇署批准。

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