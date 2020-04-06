【各界促撤辣】港府救市慢幾拍　專家憂慮「樓災」漸行漸近…

專家認為，港府輕視了二手樓市劈價潮和交投縮減所發出的警號。

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，然而，財經事務及庫務局長劉怡翔在立法會特別財委會表示，香港樓市價格仍然高企，目前未有需要撤辣。對此，各界紛紛聲討，認為港府「不見棺材不流眼淚」，要等到樓價崩潰才着手撤辣，一切只會來得太遲，恐會令97樓災重現，拖累香港陷入萬劫不復之地！

【溫天納：樓市或現崩潰式跌勢】

資深投資銀行家溫天納稱，政府應該積極考慮撤辣，否則1997年金融風暴樓市崩潰情景將重現。他指，目前歐美疫情非常嚴重，擔憂疫情短期內未有改善，當地經濟持續停擺，對中國與香港的海外商貿將會造成重大衝擊。屆時商人周轉不靈，不問價拋售物業，將會觸發香港樓市大跌。

他續指，樓市受疫情影響下依然相對硬淨，全因持貨者對樓市仍存希望，相信是次疫情對樓市的衝擊頂多似1997年或2008年金融海嘯般，只要能死守，樓價長線也會向上。但如果歐美疫情於下半年仍未受控，將會令希望幻滅，料香港樓市會出現陰乾或崩潰式跌勢。

撤辣的方法多樣，他建議放寬住宅物業按揭成數，及買家印花稅收費(BSD)，並將樓市下跌幅度與撤辣的步伐掛鈎，好讓市民安心，政府在穩定樓市有做好防禦措施。否則，樓市大跌，只會導致全民皆輸！

【莊太量：政府「不做不錯」 犧牲市民利益】

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，樓市是很敏感的話題，怎樣做也會得罪其中一方的人，港府寧願「不做不錯」，但不撤辣令樓市失去自然調節，犧牲市民的上車機會，希望盡早沽貨離場業主亦會受損。

他指政府不撤辣或與不少辣招與政府的稅務收益有關，但政府不應只顧庫房而放棄撤辣。政府要給市民一個底線，樓價究竟要跌幾多才會撤辣，例如是否跌15%、或跌20%就會撤辣？給予大家一個明確的「日落條款」。

【何濼生：撤辣有助住宅交投回復正常】

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生教授反對，重申「撤辣」有必要！因「辣招」將市場扭曲，間接將樓盤供應鎖死，業主亦很怕放盤。現時「辣招」下，業主購入住宅物業後如在3年內轉售，需要繳交額外印花稅，變相樓盤鎖死3年，影響住宅流動性。

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