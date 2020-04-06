半日沽空金額45億元　騰訊佔12%

港股半日共有555隻股份被沽空，涉及金額45.49億港元，佔大市成交10.59%。

騰訊沽空金額5.66億元，佔沽空總額12.45%；FI二南方恒指沽空金額2.69億元，佔沽空總額5.93%；盈富基金沽空金額1.99億元，佔沽空總額4.39%；阿里巴巴沽空金額1.95億元，佔沽空總額4.3%；中國平安沽空金額1.37億元，佔沽空總額3.03%。

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