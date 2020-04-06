兌吧通過股份獎勵計劃購股
2020年04月06日 12:39
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兌吧(01753)公布，分別通過Kewei Holding Limited及Duiba Kewei(BVI)Limited設立兩項僱員股份獎勵計劃，建議自2020年4月6日起計1個月內，在公開市場購買合共不超過450萬股該公司普通股。已購買股份將用於根據股份獎勵計劃分配予集團選定僱員。
於該公告日期，Kewei Holding Limited及Duiba Kewei(BVI)Limited分別擁有6,805.71萬股股份及2,000萬股股份權益，分別佔公司全部已發行股本約6.32%及1.86%。
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