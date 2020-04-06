二手成交：麗港城三房戶915萬沽　十年升值9成

中原洪金興表示，茶果嶺麗港城本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價14,109港元。其中4座低層A室，實用面積748方呎，套三房間隔，議價後以915萬元易手，呎價12,233元。

原業主於2010年12月以480萬元買入物業，持貨近10年，現轉手帳面獲利435萬元離場，單位升值91%。

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