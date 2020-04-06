【深度解構】全球鬧糧荒　中國會出現糧食危機嗎？

隨着新冠肺炎疫情於全球擴散，至今仍未受控，經濟很大程度上停擺，企業、工人失去收入，不安的情緒愈來愈強烈。人心虛怯，各地皆現民眾搶購糧食儲備，事關大家都預計到，持續出現的封城措施，將影響農產品供應鏈。事實上，多國限制農產品出口，農產品期貨市場已起暗湧，小麥、稻米期貨價格大升，不排除混亂的情況會在整個第二季持續。

芝加哥期貨交易所的資料顯示，糙米期貨價格由3月上旬至今已升了15%；小麥價格同期亦大漲約15%。美國中西部磨麵廠在產地收購軟紅冬麥的價格，更比芝加哥交易所的牌價要高，顯示主要用作製造麵及麵包的小麥需求強勁。除了美國，歐洲麥價也大幅上漲，主因法國採取隔離措施，嚴重阻礙糧食運輸。香港人更須關注的泰國米價今年以來也大漲約17%。

外媒報道，俄羅斯農業部擬對糧食出口建立臨時配額；全球第9大小麥出口國哈薩克斯坦正限制出口11種農產品至4月中；埃及亦停止各種豆類產品出口3個月。若相關措施延續，對全球糧食進口國的威脅實不容忽視。有專家指出，疫情可能使穀物市場出現「長期根本性改變」，許多國家可能會提高糧食庫存，不再依循逐批定量採購的模式。

聯合國糧農組織(FAO)指出，物流不暢加上新興市場貨幣貶值，使糧食進口國的穀物價格急漲，可能使貧窮國家及疫情重災區出現「糧食危機」。

【中國是全球糧食進口大國】

隨着中國經濟高速發展，土地價格飆升，中國的糧食產出下跌。早在2011年，中國已成為大米的淨進口國，翌年成為全球大米第一大進口國，全國約三成農產品須要透過進口補足。要知道，中國的人口已達到14億人，若全球糧食貿易供需格局大大改變，將對中國造成重大影響。

事實上，這些年內地依賴房價高企製造財富效應，谷消費、挺內需，代價是如今房價高企難下，變相「綁架」了銀行體系。另一方面，房價高企，土地用來起樓房的回報遠高於種植，再加上加快城鎮化建設，農地減少，農民即使加入自動化生產，亦敵不過進口貨的競爭，為了增收，得用大量使用農藥化肥防腐種植，又衍生出食物和環境污染等問題。

過去中國樂於做「世界工廠」，外儲儲備可觀，但有別於美國是全球最大糧食出口國，中國如今全國隨處是樓房，糧食則日益依賴進口供應。如今一場全球化疫情，全球貿易供應鏈正在起着重大變化，各國都在籌謀各項必須品資源「自給自足」應對危機，一旦演變成中長期趨勢，中國是否有應變措施？中國手持可觀的外匯儲備，但在美國聯儲局的無限量寬下，美元危機正在加深，若然大量銀紙可能變得不值錢，卻沒有足夠養人口餬口的資源，這種非常時間一旦到臨，日子怎過？

中國農民有個說法，「閏四月」一般相隔8年或11年出現，最長時隔38年才出現，而每逢出現「閏四月」意味當由的農作物收成會比較差，亦有可能出饑荒，故有「閏四月、吃樹葉」之說。2020年適逢就是「閏四月」，新曆2020年4月23日就是庚子年閏四月初一。此外，今年東非出現25年來最大規模的蝗蟲災禍，由於預計未來數周亞洲進入雨季，若無法有效抑制蝗蟲數量增長，聯合國擔心到了6月可能會以百倍增長。這一切，時間上的「巧恰」，令人不安。次季一旦真的爆出糧食危機，對中國而言會否傷上加傷？

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