【高盛推介】中資電訊股做好　認購證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動近期公布旗下28個省第二階段5G機站招標結果，承建每個5G基站平均價格為18萬元人民幣，低於市場預期20萬元人民幣。有券商認為此招標結果可利好中資電訊營運商。

中移上周五(3日)突破60港元水平。周一(6日)早段繼續上升。有券商預期中移今年可增加30萬至35萬個5G基站，並料5G資本開支將可較原預算少。該行給予「買入」投資評級，目標價78元。

中國鐵塔上周五跌約1.7%。周一早段則高見1.72元後升幅收窄。有券商指鐵塔在5G基建供應鏈中處於有利地位，並維持「買入」投資評級，目標價2.35元。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，當中上周三(1日)至上周五皆錄得資金流入。

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