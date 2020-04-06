【高盛推介】中資電訊股做好 認購證傳真
2020年04月06日 13:03
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動近期公布旗下28個省第二階段5G機站招標結果，承建每個5G基站平均價格為18萬元人民幣，低於市場預期20萬元人民幣。有券商認為此招標結果可利好中資電訊營運商。
中移上周五(3日)突破60港元水平。周一(6日)早段繼續上升。有券商預期中移今年可增加30萬至35萬個5G基站，並料5G資本開支將可較原預算少。該行給予「買入」投資評級，目標價78元。
投資者如看好，可考慮以行使價62至72元作為篩選認購證的條件。高槓桿的選擇可留意當中年期兩個月以上中，槓桿最突出的中移購證(17789)，行使價69.93元，2020年6月22日到期，實際槓桿13.6倍。
貼價的選擇可留意價外幅度約4%，年期約2個月的中移購證(14097)，行使價63.93元，2020年5月29日到期，實際槓桿11.8倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。
中國鐵塔上周五跌約1.7%。周一早段則高見1.72元後升幅收窄。有券商指鐵塔在5G基建供應鏈中處於有利地位，並維持「買入」投資評級，目標價2.35元。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，當中上周三(1日)至上周五皆錄得資金流入。
投資者如看好，可留意價外幅度約5%，屬活躍條款產品中，槓桿最突出的鐵塔購證(13914)，行使價1.78元，2021年5月26日到期，實際槓桿3.7倍。
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