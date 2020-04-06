【大師睇市】4月大市偏好 有貨繼續揸！
2020年04月06日 13:03
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股周一(6日)跟隨美股道指期貨反彈，經過3月中旬至下旬的調整，恐慌情緒已過，料大市初步穩定。歐洲的新冠肺炎新增確診數字已開始回落，而美國在抗疫方面後知後覺，今個星期仍是疫情高峰，預期復活節前後有望回落，投資情緒已見回穩。
至於國際油價方面，主要視乎美國頁岩氣是否肯減產，油組(OPEC)延至周四開會討論減產，油價或回試每桶24至25美元，視乎情況再部署。大師又預期，4月大市以偏好為主，有貨繼續揸，5G概念仍是內地兩會國策重點之一，部分股份如京信通信(02342)及中通服(00552)已重返買入價，建議可繼續持有。
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