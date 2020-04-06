【全球攬炒】疫情或致非洲經濟收縮 2000萬人恐失業

外電報道，非洲聯盟(African Union)近日公布的研究顯示，估計新冠肺炎疫情大流行將導致整個非洲經濟收縮，2,000萬非洲人恐面臨失業危機。

雖然目前非洲國家確診感染新冠肺炎的個案只佔全球的一少部分，然而，非洲聯盟指疫情重創全球經濟，加上油價及大宗商品價格暴瀉，以及旅遊業受衝擊等問題，都會令非洲經濟出現收縮的情況。

此前，非洲開發銀行於疫情爆發前曾預期該國今年的經濟或增長3.4%。但疫情出現後，非洲聯盟估計該國今年將收縮0.8%，假如疫情進一步惡化，衰退幅度或達1.1%。因應疫情衝擊，非洲貿易總額料至少倒退35%，損失2,700億美元；外資今年或減少15%；國家財政收入將減少20至30%；抗疫開支則至少需要1,300億美元。

至於非洲產油國將為最受影響的國家之一，尼日利亞及安哥拉將損失650億美元收益。非洲產油國經濟將平均收縮3%，預算赤字增倍。旅遊業同樣深受打擊，塞舌爾、維德角、毛里裘斯及岡比亞經濟將收縮最少7%。

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