大興花園月租減至1萬元　呎租21.6元

中原陳家富表示，屯門大興花園2期10座低層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，月租叫價1.1萬港元，經區內家庭客議價後，以月租1萬元成交，減幅約9%，呎租21.6元。

據了解，同屋苑早前已錄呎租低於20元的租賃成交，為近期大屋苑罕見，單位為2期10座極低層單位，實用面積544方呎，月租開價1.05萬元，較對去年租約再低300元，呎租約19.3元。

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