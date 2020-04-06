三寶科技進身防疫股　股價曾飆1.4倍

根據國務院關於新冠肺炎疫情防控工作決策部署，為加大對疫情防控重點保障企業支持力度，切實做好疫情防控物資保障，工業和信息化部辦公廳於近日公布了《新冠肺炎疫情防控重點保障企業名單（第五批）》。三寶科技被列為新冠肺炎疫情防控重點保障企業。在新冠肺炎疫情發生後，三寶科技積極配合各級政府部門的防疫防控工作要求，充分發揮自身在物聯網科技研發和應用方面的優勢，在智能交通管理、海關智慧物流監管、物聯網智能硬件採購等各條防疫防控戰線上積極開展科技創新，為各級政府的科技戰「疫」工作提供了有利的支撐。今次入選國家《新冠肺炎疫情防控重點保障企業名單》，將對公司物聯網新技術、軟硬件的研發及相關業務的開展帶來積極的推動作用。

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