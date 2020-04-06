業主急套現換樓　新葵芳花園減至630萬元沽

中原鍾慧儀表示，葵涌新葵芳花園E座高層4室，實用面積400方呎，兩房間隔，裝修企理，業主於3月初放盤，叫價670萬港元，3月份仍堅持索價至少640萬元，直至近日因有迫切需要套現換樓，叫價態度軟化，減至630萬元，當日吸引超過10組客睇樓，其中一組睇樓客即場還價600萬元，終以615萬元成交，呎價15,375元。

她指，新買家為上車客，睇樓近1年，因鍾情港鐵站上蓋物業，一直等待價錢回落，近日見上述屬高層且附有裝修，且願意減價，決定立即承接。原業主於2014年6月以371萬元買入，帳面獲利244萬元，期內升值約66%。

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