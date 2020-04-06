【專家點評】管泓姿：美股有望靠穩　但有三大隱憂？

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，歐美封城管制措施導致需求下滑，假若疫情可以在兩個月內有緩和，料經濟活動逐漸恢復。估計近期美股及全球股市調整幅度，已經反映疫情對經濟的影響，只要不出現更惡劣情況，料美股接近反覆見底階段。後續需留意三大風險：病毒發生變異或者疫情拖太久，美國債市流動性再度出現緊縮，歐美訂單與消費需求進一步下滑，導致國內製造業庫存上升。

展望本周，專家相信本周的焦點將集中在新冠肺炎疫情消息，而美國就業數據也不容忽視。美國周四公布的消費者情緒指數，以及周五公布的消費物價指數，也是值得關注的數據。另外油組與盟友(OPEC+)將於本周內開會，討論減產事宜，勢必成為市場焦點之一。當然，單一的數據可能不會對美國股市有明顯的影響，投資者希望看到的關鍵是全球經濟何時重新啟動？尤其是企業對於招聘與資本開支的態度是否趨向保守。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626

－－－－－－