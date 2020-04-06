傳有新地郭氏家族成員加入郭得勝基金董事局

《東網》向新地查詢有關上述公司的董事變動，暫時未獲回覆。

郭得勝基金由新地創辦人郭得勝(已故)及郭鄺肖卿於1988年成立，為一間擔保責任有限公司，這類公司的目的往往是非牟利，以推進慈善等活動為目的，這類公司的資金經常來自於其成員的捐助等。

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