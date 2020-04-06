傳有新地郭氏家族成員加入郭得勝基金董事局
2020年04月06日 13:36
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有本地媒體報道，新鴻基地產(00016)郭氏家族的慈善旗艦「郭得勝基金有限公司」，於2020年3月有「郭氏三兄弟」的成員加入成為董事，分別為二兄郭炳江、已故長兄郭炳湘的兒子郭基俊，以及三弟郭炳聯的兒子郭基泓。
《東網》向新地查詢有關上述公司的董事變動，暫時未獲回覆。
郭得勝基金由新地創辦人郭得勝(已故)及郭鄺肖卿於1988年成立，為一間擔保責任有限公司，這類公司的目的往往是非牟利，以推進慈善等活動為目的，這類公司的資金經常來自於其成員的捐助等。
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