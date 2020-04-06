【石油大戰】協議露曙光 油價跌幅急速收窄
2020年04月06日 13:54
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外媒報道，俄羅斯直接投資基金(RDIF)行政總裁Kirill Dmitriev稱，俄羅斯和沙特阿拉伯「非常、非常接近」達成一項石油生產的協議，並指將為市場帶來穩定性。油價跌幅急速收窄，布蘭特期油及紐約期油目前分別跌0.7%及1.6%。
國際油價周一(6日)亞洲時段一度大跌超過一成，布油日內低見每桶30.03美元，紐油低見每桶25.28美元。
道指期貨最新升852點或約4%，報21,809點。
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