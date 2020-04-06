國藥控股：互聯網醫療成趨勢

被問到疫情對業務的影響，劉提到，疫情期間交通受限、防疫措施等因素，旗下7,000間藥店中有約200間曾暫停營業，目前已全部如常運作，認為疫情對零售業務影響不大。不過，由於醫院是抗疫前線，某些部門或營運減少，手術量至今仍未恢復至疫前，對藥品、醫療器材需求有影響。

他強調，疫情對公司影響只是暫時性，醫療屬剛性需求，隨着疫情逐漸結束，社會生產和經營逐步回復正常，各項相關財務指標會逐步恢復，達到公司的全年要求。

「帶量採購」政策方面，公司在多個省市取得獨家配送權，市場份額由約20%，大增至逾60%。不過，採購降價令毛利受壓。國藥董事長李智明認為，「帶量採購」作為醫療改革的措施，預料未來數年覆蓋的範圍將更廣泛。而集團目前的毛利水平與國際相若，,將透過調整業務結構，穩定整體毛利。

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