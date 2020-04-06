新力控股：維持今年20%規模增長目標
2020年04月06日 14:00
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新冠肺炎疫情打亂市場運作，內地房地產半新股新力控股(02103)於疫情期間推行網上銷售。聯席董事長張園林接受傳媒訪問時表示，有關做法是屬短暫性，由於買樓仍是較大投資，客戶有「睇樓」需要，認為房地產買賣仍以售樓處現場簽約為主。
被問到疫情對樓市的影響，管理層認為，疫情對行業的影響頗大的，並在首季度數據反映出來。公司是中等規模企業，所受的影響較大型房企少，而考慮到疫情因素，維持今年20%的規模增長。
截至去年底的融資成本為9.2%，行政總裁陳凱表示，公司上市後，融資渠道增加，將優先考慮大型銀行貸款，比重約六成，而信託則介乎二至三成，以逐步降低融資成本，期望今年能降至9%以下，並提升公司整體評級。
去年資產負債比率為67%，陳提到，公司仍在發展階段，會繼續完善債務結構，逐步減少信託融資比例，未來會將負債比率維持在六至七成水平。
至於去年毛利率按年減少7.7個百分點。首席財務官許進指，毛利率下降是行業共同面對的問題，由於各項目毛利不一，而在地方政府限價情況下，能夠維持在約30%水平已不錯。
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