馬雲：遇到這6種人 請深交一輩子
2020年04月06日 14:12
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(Getty Images圖片)
網傳阿里巴巴創辦人馬雲跟網民分享一些人生哲理。他表示，若遇到以下這6種人，請深交一輩子：
一、肯借錢給你的人，每一分都是血汗錢，請珍惜。
二、捨得白給你東西的人，不是因為東西多，而是慷慨。
三、合作時願意讓利給你的人，不是因為笨，而是知道分享。
四、工作時願意主動多幹的人，不是因為傻，而是懂得責任。
五、喜歡主動買單的人，不是因為錢太多，而是把友情看得比金錢重要。
六、願意幫你的人，不是因為欠你甚麼，而是把你當真心的朋友，人要學會感恩。
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