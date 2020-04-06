《富爸爸窮爸爸》作者：政府派錢「買金」吧！因為...

外國傳媒報道，著名暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者Robert T. Kiyosaki(羅伯特·清崎)在Twitter發文指出，不要把政府派的金錢儲起來，建議投資者買入對未來有保障的資產，例如黃金、白銀等，因美元正步向死亡，既然政府派錢，當然要收下、且聰明地使用。

他又點名指出，白銀每安士僅20美元，對保障未來而言是最划算的選項。他稱，在美國聯儲局大印銀紙、實行零利率的情況下，為甚麼要儲錢？認為此時應儲黃金或虛擬貨幣「龍頭」比特幣。

事實上，他近年一直看好白銀，認為是所有資產類別當中，最被低估、低風險、且最佳的投資，除非每安士漲到40美元，否則將持續買入。

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