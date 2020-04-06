各界促撤辣：廖偉強指艱難時期啃辣稅「講不通」

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，不過財經事務及庫務局長劉怡翔表示，香港樓價仍然高企，目前未有需要撤辣。

利嘉閣地產總裁廖偉強重申，若等待樓價大跌時才撤辣已經太遲，屆時大量負資產出現，整個經濟會潰不成軍。政府一直擔心撤辣會令樓價反升，但卻忘記現時不是風調雨順的環境，未來經濟轉差、失業率上升是可預測的。

他指出，政府辣招只許樓價下跌，不容許市民以樓保值。事實上，對約120萬私樓業主來說，房產是保值財富。辣招令業主在艱難環境下套現調動資金的成本增加，做法「講不通」。

他又指，對於大部分香港人，買樓是一生積蓄，部分更是以高成數按保入市，若現在不撤辣，待樓價大跌三、四成才出手，物業都變成負資產，屆時有什麼幫助？他表示，對於做生意的人來說，現時已是高危時期，原先可以物業套現周轉，暫時租樓住，但辣招下加大他們資產貶值幅度，不要忘記，部分大型屋苑近日成交，已比高位下跌15%至20%，若連同10%額外印花稅，套現折讓高達30%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626