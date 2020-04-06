【全球救市】西班牙倡「債務共同化」　德國反對

外國傳媒報道，西班牙總理Pedro Sanchez表示，為協助歐洲經濟在疫情後復甦，歐洲需要「債務共同化」及共有的「馬歇爾計劃」(Marshall Plan)，但德國駁斥這種債務合併概念。

事實上，德國等國長期反對與其他歐洲國家推出共同債務，因他們認為此舉會阻止各國追求結構性改革與預算平衡。

所謂「馬歇爾計劃」，官方名稱為歐洲復興計劃，是二戰後美國對戰爭破壞後的西歐各國進行經濟援助、協助重建的計劃，對歐洲國家的發展和世界政治格局產生了深遠的影響。

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