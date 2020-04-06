【石油大戰】沙俄冀美國加入減產　惟特朗普未點頭

外國傳媒報道，沙特阿拉伯、俄羅斯，以及其他大型石油生產國在競相協商一項協議，以抑制油價歷史性暴跌。一些外交官表示，周日(5日)取得了一些進展。

然而，商談仍面臨重大障礙：石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的會議已被推遲一次，目前僅暫定周四(9日)舉行。俄羅斯和沙特希望美國加入，但美國總統特朗普到目前為止，幾乎沒有展現出這樣做的意願。

兩位消息人士表示，石油外交官正努力撮合G20能源部長周五(10日)舉行會議，這是為了讓美國參與其中所做的努力之一。

隨着疫情大流行的經濟影響造成全球需求減少約1/3，油價今年已跌了50%。價格暴跌如此劇烈，以至於威脅到石油依賴國家的穩定、美國頁岩油生產商的存在，並給央行帶來了額外挑戰。

就連代表石油消費國的國際能源署(IEA)也在呼籲採取行動。石油官員明白如果達不成有序減少供應的協議，隨着存儲空間耗盡，市場會迫使生產商削減產量。

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