花旗延長2019年稅貸優惠　年利率低見2.01厘

花旗銀行(香港)宣布延長2019年稅貸優惠，實際年利率低見2.01厘，此貸款額限於150萬港元或以上。

若於4月15日或之前申請，並於5月15日或之前成功提取指定貸款額，指定客戶可享高6,000元現金券。

若貸款額為20萬元，實際年利率則為4.49厘，可送現金券高達2,000元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626