花旗延長2019年稅貸優惠 年利率低見2.01厘
2020年04月06日 14:32
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花旗銀行(香港)宣布延長2019年稅貸優惠，實際年利率低見2.01厘，此貸款額限於150萬港元或以上。
若於4月15日或之前申請，並於5月15日或之前成功提取指定貸款額，指定客戶可享高6,000元現金券。
若貸款額為20萬元，實際年利率則為4.49厘，可送現金券高達2,000元。
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