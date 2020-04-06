新冠肺炎：蓋茨慨嘆如「噩夢」　必須中斷日常生活

外國傳媒報道，微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)周日(5日)表示，目前的疫情危機有如「噩夢」，但如果人們嚴格遵守隔離措施，死亡人數可能不會像美國總統特朗普說的那麼高，強調中斷日常生活是防止疫情進一步惡化的關鍵。

他說：「這是噩夢般的場景，因人與人之間傳播的病毒可以呈指數式增長。如果我們繼續工作，像過去一樣旅行，這個防疫曲線將永遠不會彎曲，直到大多數人感染，然後大量的人求醫，並出現大量死亡。」

不過，蓋茨表示，相較於類似天花的疾病，新冠肺炎的死亡率要低得多，目前疫情大流行雖然超級、超級糟糕，但並不是最糟糕。現時的危機可以作為一種學習經驗，以便世界能更好地為未來可能出現更糟糕的大流行病做好準備。

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