內地經濟今年恐零增長　林毅夫：派消費券好過派錢

縱使內地早前公布的3月份官方採購經理指數(PMI)急速反彈，並收復50的盛衰分界線，反映行業重返擴張水平，但市場分析普遍預料，單月數據「V」彈走勢或曇花一現，受海外疫情衝擊外需等四大阻力下，第2季國內生產總值(GDP)仍不樂觀，世界銀行在較壞情景下更預期，今年內地經濟按年僅升0.1%。

麥格理資本經濟學家胡偉俊發表報告指，內地經濟前景仍面臨四大阻力，主要是第二波疫情爆發、第2季全球經濟衰退、油價暴跌導致通貨緊縮，以及樓市急挫的潛在危機等。

世界銀行亦指，新冠肺炎疫情引發內地供應鏈中斷，現已造成全球衝擊，令東亞太平洋地區發展中經濟體面臨全球金融衝擊與經濟衰退的前景。在基本及較壞的兩個情景預測下，今年內地GDP按年增速將分別降至2.3%及0.1%，即近乎零增長。

事實上，內媒也引述中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿近日言論指，鑑於內地經濟面臨巨大不確定性，倡議今年不再設定GDP增長目標，又指今年經濟實現6%增速是不可能，否則很可能把宏觀政策「綁架」，即被迫搞「大水漫灌」式強硬刺激經濟方案。

中國著名經濟學者、世界銀行前首席經濟學家、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫也預測，受疫情影響，內地首季經濟恐萎縮6%至10%之間，第2季增長也可能在1%上下，故全年增長主要依靠第3和第4季由投資拉動，如果增長能達到10%，那麼，全年的增長會介乎3%至4%之間。

他強調，考慮到疫情防控需要常態化和全球金融經濟的不確定性，今年勉強達到5%或更高的增長目標，也許不是最好的選擇。

他認為，針對今次疫情對經濟造成的衝擊，相對投資，中國應更多地支持家庭和中小企業。與此同時，城市地區失業率已快速上升，將連帶導致許多農村家庭和低收入人群遭受重創。

因此，這次中國政府需要同時保護家庭、保障消費，幫企業渡過難關。在保護家庭消費方面，發放消費券是較直接發放現金更有效的方式，因人們拿到現金可能不會消費。在資金來源方面，應允許政府負債率上升，今年政府財政赤字佔GDP比率可升至3%以上，甚至增加2至3個百分點。

值得注意的是，今年疫情或使中國近900萬大學畢業生面臨找不到工作的問題。就此，有分析估計，年底時內地失業率恐飆至10%，故政府救市更顯得刻不容緩。

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