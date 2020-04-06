新冠肺炎：日本富士旗下或有藥治療　股價創新高

外國傳媒報道，日本富士(Fujifilm)因子公司的藥物「法匹拉韋」(Favipiravir，商品名：Avigan)有望治療新冠肺炎，令該公司的股價年內累飆近20%。相比之下，日本股市代表之一東證股價指數(TOPIX)期內累挫約19%。

富士股價周一(6日)更一度大漲至每股6,420日圓(約460港元)，為歷史新高，收漲6.97%，報6,166日圓。

雖然富士最早的主要業務為製造菲林，但該公司在2000年初期已轉型成為「綜合保健公司」。

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