新冠肺炎：日本富士旗下或有藥治療 股價創新高
2020年04月06日 15:49
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，日本富士(Fujifilm)因子公司的藥物「法匹拉韋」(Favipiravir，商品名：Avigan)有望治療新冠肺炎，令該公司的股價年內累飆近20%。相比之下，日本股市代表之一東證股價指數(TOPIX)期內累挫約19%。
富士股價周一(6日)更一度大漲至每股6,420日圓(約460港元)，為歷史新高，收漲6.97%，報6,166日圓。
雖然富士最早的主要業務為製造菲林，但該公司在2000年初期已轉型成為「綜合保健公司」。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！