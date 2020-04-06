新盤動向：澐灃天際複式大宅6480萬元售出
2020年04月06日 15:51
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澐灃
新盤特色戶交不俗。永泰地產(00369)旗下沙田九肚澐灃，周一(4月6日)以招標形式沽出第5座5及6樓B單位，實用面積2,172方呎，成交價6,480萬港元，呎價29,834元。該單位屬四房雙套房設計，享有吐露港海景，並設逾790方呎天台。
整項目僅設16伙同類天際複式大宅。
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