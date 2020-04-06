滙豐小股東權益大聯盟提出4項建議　促集團回應

該聯盟表示，目前已聯絡超過3,000名實名股東，包括機構投資者、家族信託、專業投資者，以及一眾小股東，涉及已發行股份總數量接近2%，總市值超過100億港元。

關於聯盟提出的4項建議及目標：首先，滙控應保留以股代息的選項，此舉不會減少滙豐銀行現金儲備，亦不會影響其在當前經濟動盪中的預期角色和責任。

第二，建議滙控高層作出薪酬調整，停發董事袍金最少一年。

第三，召集5%股份數量，以召開特別股東大會，要求管理層作出積極回應。

最後，委任香港小股東代表入董事局，以進行監察，將小股東提出的重要議題帶入董事局會議。

大聯盟發言人指出，廣大股東對滙控不派息決定極度遺憾，指滙控違背對投資者的承諾及多年來的恒常做法，影響股東合理期望，亦嚴重違反市場經濟正常運作。

另外，因應滙控早前宣稱派息政策不變，維持每股派發0.51美元的聲明，大聯盟現正徵詢律師團隊意見，研究滙控管理層是否作出失實及誤導性陳述，並探討一切保障投資者權益的可行性，不排除作出任何法律行動。

該聯盟促請所有滙控小股東，於其臉書群組提交資料，以計算滙控是次不派末期息所引致的相關損失。

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