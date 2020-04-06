NAPA兩房鬆綁590萬轉售　三年升值約13%

世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門NAPA的6座低層E室，實用面積468方呎，屬2房間隔，獲買家斥590萬元承接，呎價12,607元。據了解，原業主於2017年3月購入單位，當時作價523.3萬元，持貨3年辣招期滿鬆綁轉售，帳面獲利66.7萬元，單位期內升值約13%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626