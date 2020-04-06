NAPA兩房鬆綁590萬轉售 三年升值約13%
2020年04月06日 16:08
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世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門NAPA的6座低層E室，實用面積468方呎，屬2房間隔，獲買家斥590萬元承接，呎價12,607元。據了解，原業主於2017年3月購入單位，當時作價523.3萬元，持貨3年辣招期滿鬆綁轉售，帳面獲利66.7萬元，單位期內升值約13%。
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