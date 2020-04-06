【市後重點睇】金價高見1634美元　道期飆逾800點

美匯指數處100.48，離岸人民幣(CNH)報7.1039，港匯企7.7535，美元兌日圓升破109關，歐元守1.0813，英鎊回升至1.2310。金價升上一周高位，高見1,634美元。有指俄羅斯和沙特阿拉伯「非常、非常接近」達成協議，布油及紐油跌幅收窄至逾1%，分別報每桶33.59及27.9美元。道指期貨升864點。歐股早段向好，英股、法股及德股分別漲2.35%、3.5%及4.15%。

-5G基站成本低過預期，內地電訊股受捧。

●亞洲股市：日股飆4.2%，韓股進入技術性牛市。

●【石油大戰】

-協議露曙光，油價跌幅急速收窄。

-會議延遲添憂慮，分析：油價或跌穿10美元。

-頁岩油倒下第一張多米諾骨牌，百億美元債務恐爆煲。

●【全球攬炒】疫情或致非洲經濟收縮，2000萬人恐失業。

●【全球救市】

-英國要求暫停派息，傳滙豐在內4大銀行曾反對。

-西班牙倡「債務共同化」，德國反對。

●各界促撤辣：

-港府救市慢幾拍，專家憂慮「樓災」漸行漸近…

-廖偉強指艱難時期啃辣稅「講不通」

-溫天納擔心97年樓市崩潰情景重現。

-莊太量指政府「不做不錯」，犧牲市民利益。

-何濼生重申有助住宅交投回復正常。

-港府：香港樓價仍高企，未有需要「撤辣」。

●差估署：2月私宅落成1910伙，按月增逾3.5倍。

●傳有新地郭氏家族成員加入郭得勝基金董事局。

●新冠肺炎：

-華信地產旗下華國酒店6月停運以進行重建。

-日本富士旗下或有藥治療，股價創新高。

-蓋茨慨嘆如「噩夢」，必須中斷日常生活。

●內地經濟今年恐零增長，林毅夫：派消費券好過派錢。

●標普將中華煤氣的展望降至「負面」。

●標指要再冧四成？華爾街投資大師咁睇...

●胡潤：疫後兩月全球百強企業家財富蒸發2.6萬億元人民幣。

●新加坡金管局提前3個月披露外匯市場干預操作。

●滙豐小股東權益大聯盟提出4項建議，促集團回應。

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