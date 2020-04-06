中港公用股有咩好炒？大和話你知！
2020年04月06日 16:16
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大和中港公共事業、再生能源及環保研究主管葉捷賢更新今年公用股投資策略，指華電國際(01071)4月底公布首季業績前後會有短炒機會。他指，新冠肺炎疫情無疑會拖低內地今年用電量增長，惟比起裝機利用時數，煤電股盈利對煤價變動更為敏感，華電等公司首季盈利可望受惠煤價今年首季按年下跌7%，而錄得強勁增長。
葉指出，華電及華潤電力(00836)2019年股息回報率達到7厘，對股價有額外支持，惟華能國電(00902)股息回報率只有5.6厘，而且該公司大舉加碼投資風力發電，對現金流造成壓力，因此不如華電或潤電吸引。
下半年的投資機會則在昆侖能源(00135)及其母公司中國石油(00857)，原因是有關管道資產被剝離的交易應該會明朗化，應該會以1.1至1.2倍的市帳率進行，遠高於昆能和中石油當前的市帳率。他又指，昆能股息率高達7厘，現價已反映液化天然氣(LNG)價格疲弱的負面因素，冧市並無改變剝離其陝京線釋放價值的主題，而且該公司2017年起槓桿下跌，每年經營現金流高達120億至140億元。
除昆能外，同樣被之前冧市「殺錯」的還有長江基建(01038)及新奧能源(02688)。長建股息率有6.2厘，市帳率僅0.8倍，遠低於歷史平均值，英鎊及澳元貶值的匯兌虧損遠遠低於其經營現金流。新奧股息率對10年美國國債孳息率的溢價可望擴闊2厘以上，市盈率亦較其他燃氣股有逾15%折讓，其分布式能源業務的盈利增長強勁，也是迄今唯一一家給出今年每股盈利及派息增長15%的燃氣公司。
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