耀才澄清網上交易系統或登入緩慢　並非「死機」

有讀者向東網爆料，指耀才證券網上交易系統周一下午「死機」。耀才證券行政總裁許繹彬表示，下午約1時半左右，大市急升，以致大量客戶同一時間湧入交易系統，線路繁忙下，有機會令部分客戶登入緩慢，澄清並非「死機」。

許氏表示，有客戶致電分行反映有關問題，但該行已為客戶進行「電話落盤」，強調公司不是只有一種「落盤」渠道，除了網上落盤外，亦可透過電話落盤，全線分行亦正常運作。

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