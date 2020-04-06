映日灣錄4宗預租個案 呎租最高50.5元
2020年04月06日 16:33
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美聯吳暉英表示，荃灣映日灣於上月已錄4宗預租個案，平均實用呎租約44.5元，其中3座中層C室，實用面積218方呎，開放式間隔，成交月租約1.1萬元，呎租50.5元，屬目前呎租最高個案。
至於暫錄成交呎租較低單位為3座中層H室，實用面積465方呎，兩房間隔，以月租1.65萬元租出，呎租35.5元。該盤現有約50多個單位放租。
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