歐股早市大漲 勞斯萊斯飆17%
2020年04月06日 16:36
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報道指新冠肺炎疫情在歐洲有緩和迹象，歐股早市向好，當中德股升3.56%；法股升2.93%；確診的英國首相約翰遜被送院，英股僅升1.66%。
過去周末新冠肺炎病例和死亡人數的增長速度有所放緩。德意志銀行數據顯示，在美國，案例增長速度從12.3%降至8.2%，而意大利和西班牙的死亡率也有所下降。
引擎製造商勞斯萊斯及體育博彩營運商GVC Holdings都宣布停止派息．股價分別升17%及15%。
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