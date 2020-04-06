各界促撤辣：業界怕數據滯後或政府反應慢　錯失救市時機

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，撤減辣招會有三部曲，第一部是調整按揭比率，第二步是寬減額外印花稅(SSD)及新住宅從價印花稅，第三部才是針對外地買家的買家印花稅。

其中，第一部已在對上一份施政報告提出，估計若住宅樓市在6至9個月內下跌15至20%， 有機會先減SSD，以保障銀行體系及經濟，但只怕數據滯後或政府反應慢錯失救市時機。

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