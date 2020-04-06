騰訊旗下串流音樂平台Joox進軍非洲市場

騰訊擬將旗下串流音樂平台Joox進軍非洲市場。外媒報道指，近年積極開拓國際市場的Joox在2015年進軍東南亞市場，在短短幾年間已成為印尼、泰國等最受歡迎的音樂平台。騰訊國際業務部副主席楊寶樹表示，公司希望複製Joox在東南亞市場的成功經驗到全球第2大洲──非洲。

報道指，除了遊戲業務外，騰訊目前未有太多在海外成功的業務。楊寶樹指，Joox與其搶佔現有市場，如歐美成熟市場，倒不如開拓新市場。Joox集中拓展發展中國家的付費音樂服務。他指，目前非洲擁有很多歌手和唱片公司，惟行業尚未數碼化。Joox以南非作為試點，以便日後開拓其他非洲市場。他預計，尼日利亞將成為Joox下一個進軍的市場。

非洲手機用戶增速是全球最快。全球行動通訊系統協會(GSM Association)預計，在2025年，非洲手機用戶將達非洲人口的一半，約6.23億個。

另外，自新冠肺炎疫情爆發以來，線上娛樂成為少數增長顯著的行業。其中Joox線上卡拉OK功在今年的使用量便按年急增五成。而在去年，Joox在主要亞洲市場的付費用戶按年增長三至五成；亞洲每月活躍用戶則在過往5年激增5.33倍。不過，楊氏指，Joox至今仍未錄得盈利。

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