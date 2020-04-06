【fb直播】石油戰現曙光 港股升浪未完？
2020年04月06日 16:46
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有傳產油國沙特和俄羅斯就減產快達成協議，道指期貨抽升，港股周一(6日)有運行，收市大升513點，升浪能否持續？向上阻力位喺邊？
石油大戰有望結束，但新冠肺炎疫情仍肆虐，市場仍擔心石油需求將會減弱，國際油價係咪冇條件顯著反彈？油股係咪難存厚望？
滙豐控股(00005)結束7日跌勢，終於有得反彈，不過大行摩通削滙豐3成目標價至42元，滙豐後市應該點睇？股價反映曬停派息的負面因素未？
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