【fb直播】石油戰現曙光　港股升浪未完？

有傳產油國沙特和俄羅斯就減產快達成協議，道指期貨抽升，港股周一(6日)有運行，收市大升513點，升浪能否持續？向上阻力位喺邊？

石油大戰有望結束，但新冠肺炎疫情仍肆虐，市場仍擔心石油需求將會減弱，國際油價係咪冇條件顯著反彈？油股係咪難存厚望？

《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626