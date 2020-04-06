融創中國3月實現合同銷售額309億人幣
2020年04月06日 16:58
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融創中國(01918)公布，3月集團實現合同銷售金額約309.2億元人民幣(下同)，按年跌17.8%，合同銷售面積約228.7萬平方米，合同銷售平均價每平方米約13,520元。
截至2020年3月底，集團累計實現合同銷售金額約617.6億元，按年跌22.6%，累計合同銷售面積約453.4萬平方米，合同銷售平均價每平方米約13,620元。
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