融創中國3月實現合同銷售額309億人幣

截至2020年3月底，集團累計實現合同銷售金額約617.6億元，按年跌22.6%，累計合同銷售面積約453.4萬平方米，合同銷售平均價每平方米約13,620元。

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