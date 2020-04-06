金地商置3月合約銷售總額按年跌12%
2020年04月06日 16:59
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金地商置(00535)公布，今年3月的合約銷售總額約37.84億元人民幣(下同)，按年跌12.8%，合約銷售總面積約141,400平方米，銷售平均價為每平方米約26,800元。
1至3月期間的累計合約銷售總額約68.8億元，按年跌35%；累計銷售總面積約275,200平方米。
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