葉氏化工：無意改變派息政策　維持比率4至6成

派息方面，葉氏指，公司一直維持四至六成的派息比率，末來無意更改派息政策。該公司派末期息每股13港仙，全年派息20仙。若以周一收市價2.26元計，股息收益率約為8.84%。

公司於3月披露增持內地汽車後服務初創企業大嘜養車至61%，成為其最大單一控股股東，意味大嘜養車財務將於今年起將併入報表。財務總裁何世豪表示，大嘜養車規模較小，併表對整體變化不會太大。

葉鈞提到，現時大嘜於全國85間門店已恢復營運，維持今年底前門店總數增至150間的目標，但會密切留意中國內地經濟狀況的影響。

葉氏坦言，新冠肺炎疫情導致客戶停工，對今年首季溶劑、塗料及油墨業務一定有影響。溶劑出口也因疫情在海外蔓延而受壓，對第2季出口不感樂觀，不過油墨業務客戶包括了生活必需品，故生產恢復情況較其他業務快。

另外，公司即將推出自家消毒用品品牌「葉士EUCA」。他指出，公司在疫情期間一直都有製造相關產品及捐贈給不同機構，而公司具了解原材料優勢，故萌生產銷念頭，產品將會在本月中推出，預計可在網購平台及主要零售渠道出售，日後亦可能有免費派發等宣傳推廣。

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