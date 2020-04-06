【全球救市】監管機構鬆手　銀行放貸能力增39萬億

外媒統計顯示，各地金融監管機構過去數周先後放寬資本限制，令銀行業可釋出4,920億美元(約3.84萬億港元)資本，相當於額外增加約5萬億美元(約39萬億港元)放貸能力，以協助企業和家庭度過難關，亦可讓銀行承受更大的信貸質素轉壞情況。

銀行資本由股東資本及保留盈利組成，用以抵銷虧損及維持償付能力，為銀行財務實力的重要指標。近期部分監管機構亦限制銀行派息和發放花紅，使銀行保留更多資金。此外，一些監管機構押後引入新資本規定，或在資本計算上給予暫時豁免。

銀行業被歸咎於引發2008年金融海嘯，之後被要求加強資本，如今業界擔當建設性角色，被視為重要的「引導機制」，放發政府以萬億計美元資金，拯救全球經濟。

彼得森國際經濟研究所學者Nicolas Veron指出，銀行業忽然由名義上的資本主義企業，變為實際上的政府企業，認為這情況是臨時性，但十分重要。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626