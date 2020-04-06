小股東哭訴：「等緊錢救命」　怒轟滙控欺騙股民

滙控小股東黃女士指出，早於滙控除淨前，先後買入2萬股滙控股份，冀收息應付日常開支，惟日前該行不派息的消息如晴天霹靂，哭訴「股息冇得收，股價又跌，依家唔知點算，等緊錢救命」，質疑滙控欺騙小股民。

另一小股東李女士亦情緒激動，坦言將所有退休金投資於滙控作「自製年金」，每年收股息十多萬元養老，認為滙控資金充足，除淨後應該派息，現時不派息做法與騙子無異，並質疑滙控沒有合約精神及承擔，要求作出交代。

對於滙控除淨後不派息，聯盟發起人Ken Lui指，代表聯盟所有持份者表示震驚及憤怒，稱滙控管理層早前維持派息的承諾，令一眾小股東於其股價偏軟下亦繼續持有。質疑上市公司於除淨後不派息使股價下跌，屬於企圖操縱市場行為，冀政府研究堵塞相關漏洞。

聯盟發起人陳先生表示，絕大部分聯盟持份者均同意滙控「以股代息」，否則滙控除淨後的股票交易屬於錯價(滙控股價需於除淨後相應股息下調)，等於將除淨前的股息價值，變相轉送於除淨後買入股票的股東，做法不公平。他呼籲，香港金融管理局前總裁任志剛加入聯盟，為聯盟提供意見及增加聯盟公信力。

順裕資產管理創辦人及執行董事阮嘉偉表示，滙控是投資者建立穩定收息組合的基石，此次除淨後不派息，動搖市場對滙控誠信及派息政策的信心，而該行管理層對此不須負責任，將令機投資者質疑其承諾有效性。

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