中洲旗下沙田坳背灣街項目申預售 涉1335伙
2020年04月06日 17:19
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地政總署資料顯示，3月份收到1宗預售樓花申請個案，為中洲置業下沙田坳背灣街1號項目，涉及1,335個單位。而期內批出一份預售文件，該樓盤為永泰地產(00369)屯門青山公路大欖段166號項目，提供517伙。
截至3月底，待批預售樓花同意書住宅項目共24個，牽涉單位7,595伙，較2月份增加約12.1%。
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