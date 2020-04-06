【全球攬炒】標普估亞太區銀行壞帳恐飆4.6萬億

信貸評級機構標準普爾周一(6日)表示，疫情將考驗亞太區20個經濟體的銀行業韌力，料2020年亞太地區銀行業信貸成本將增加3,000億美元(約2.34萬億港元)，不良資產則將增加6,000億美元(約4.68萬億港元)，未來部分銀行業恐面臨降級。

若以美元計算，標普認為，亞太區中國銀行業壞帳、信貸成本比例將佔最大份額，預估今年中國銀行業壞帳比例將增加2%，信貸損失增加1%；印度壞帳料增1.9%，信貸損失則較中國惡化，估增加1.3%。

面對疫情衝擊，亞太各地政府及央行相繼推出一系列貨幣和財政措施，包含減息、注入流動性、向受影響產業和地區定向貸款，並透過政策協助銀行支持原先體質良好，但受疫情衝擊而面臨困境的家庭或企業貸款，但相關措施理論與實務上仍有極大落差，且政府將因此面臨巨額財政支出。

標普全球評級信用分析師Gavin Gunning認為，銀行資產品質的韌力將取決於政府或監管機構，在推行的上述政策時能否奏效。

更重要的是，標普指出，儘管在疫情大流行初期階段，銀行業衝擊尚未顯現，但未來受人流、貿易中斷、供應鏈斷裂，加上大宗商品價格崩潰，眾多問題夾雜引發「滾雪球效應」，最終將衝擊銀行資產品質，可能破壞銀行信用評級。

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