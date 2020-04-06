龍湖集團獲主要股東增持
2020年04月06日 17:31
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龍湖集團(00960)公布，董事會已獲公司一名主要股東Charm Talent知會，於4月2日於公開市場增持100萬股，平均價格約每股37.431港元。
Charm Talent全部已發行股本由Silver Sea全資擁有，而Silver Sea全部已發行股本則由HSBC International Trustee Limited，以XTH信託的受託人身份全資擁有。
緊隨收購事項後，Charm Talent持有26.32億股，佔已發行股本約由43.93%增至43.95%。
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