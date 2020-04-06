滙豐4月24日於倫敦舉行股東周年大會

董事會一直密切監察新型冠狀病毒疫情的發展。繼英國政府實施社交距離措施，禁止非必要旅遊及公眾集會後，股東將無法親身出席今年的股東周年大會。

由於舉行股東周年大會的原定地點已因英國政府的限制而關閉，董事會決定將會議場地改為公司的註冊辦事處及集團總管理處(地址為8 Canada Square, London, E14 5HQ)，並按早前通知股東的相同日期及時間，即英國夏令時間2020年4月24日星期五上午11時正舉行。

因應英國政府的指引及限制，股東周年大會將作以下安排：

●股東將無法親身出席股東周年大會。

●為確保符合股東周年大會所需的法定人數及處理大會事務，僅會由有限數目的董事及重要人員親身出席會議。有關人士因工作需要而被視為必需出席。公司會按照現行規定實施社交距離措施。其他股東及非必要人員將不得出席會議。

●由於無法親身出席會議，股東只能於股東周年大會前提交代表委任表格進行投票。為確保投票獲得處理，股東只應委任股東周年大會主席為代表。

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