【全球攬炒】疫情拖累　德國今年經濟或收縮達6%

外媒報道，德國工業聯合會(BDI)表示，德國今年經濟可能收縮3至6%，這預測是基於新型冠狀病毒疫情導致經濟活動最多中斷6周的假設。

德國目前實際上處於封閉狀態，學校、商店、餐廳和體育設施已經關閉，很多公司已經停止生產，以幫助減緩新冠病毒的傳播。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626